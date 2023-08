Advogado é alvo de ação contra estelionato e tráfico de influência

No escritório dele, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, foram apreendidos documentos e computadores, inclusive uma cópia do registro de ocorrência da especializada referente à investigação da PCDF - Foto: Divulgação

No escritório dele, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, foram apreendidos documentos e computadores, inclusive uma cópia do registro de ocorrência da especializada referente à investigação da PCDF - Foto: Divulgação

Policiais civis da Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática (DRCI) cumpriram, nesta quinta-feira (17/08), mandados de busca e apreensão em quatro endereços ligados a um advogado indiciado pelo crime de estelionato e tráfico de influência. O cumprimento da medida judicial foi acompanhado, integralmente, por representantes da Ordem dos Advogados do Brasil do Rio de Janeiro (OAB/RJ).



De acordo com a investigação da DRCI, o acusado, após uma operação em conjunto com a Polícia Civil do Distrito Federal, passou a procurar pessoas relacionadas aos alvos informando que iria interceder a seu favor. A especializada apurou ainda que, apesar da investigação encerrada, o advogado iludia as vítimas informando que ainda existiam outras diligências, cobrando a quantia de R$ 10 mil para “ver o que estava acontecendo". Ele retornava alegando que conseguiria uma “solução” e que os policiais da DRCI teriam pedido a quantia de R$ 250 mil.

Segundo testemunhas ouvidas pela DRCI, o advogado teria se mudado de residência, na última sexta-feira (11/08). No escritório dele, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, foram apreendidos documentos e computadores, inclusive uma cópia do registro de ocorrência da especializada referente à investigação da PCDF.