De Caxias a Hollywood: Bruna Marquezine estreia em "Besouro Azul" na próxima quinta-feira (17)

Além do sucesso estrondoso que chegou aos cinemas no último mês, outro filme vinha gerando expectativa em muitos brasileiros desde o seu anúncio, dessa vez, por um motivo diferente. “Besouro Azul”, que estreia na próxima quinta-feira (17), é um filme inspirado nos quadrinhos da DC Comics, que tem sido muito aguardado por ter a atriz brasileira Bruna Marquezine como uma das protagonistas. Esse será o primeiro trabalho internacional da atriz, que já conta com 21 anos de carreira, aos 28 anos de idade.

O filme “Besouro Azul” conta a história do jovem Jaime Reyes, estrelado por Xolo Maridueña, que ganha superpoderes ao encontrar um escaravelho misterioso, que se prende à sua coluna e se torna uma armadura alienígena azul, que o torna um Super-Herói. Durante a trama, ele conhece Jenny Kord, personagem de Bruna Marquezine, que além de ser o interesse romântico de Jaime, ajuda o jovem a enfrentar os desafios que vem com os novos poderes.

Apesar do longa, produzido pela Warner Co., estar sendo muito esperado pelos brasileiros e pelos fãs dos quadrinhos, um imprevisto pode ter impacto na bilheteria do longa. Devido à greve dos roteiristas e atores nos Estados Unidos, Bruna está impedida de promover o longa oficialmente, e por isso, conta com a ajuda de fãs e amigos para divulgar a estreia de “Besouro Azul”.



Na última terça-feira (15), aconteceu a premiére do longa, em São Paulo. Com a presença de celebridades como Manu Gavassi e Priscilla Alcântara, o evento foi marcado por muitos looks azuis em homenagem ao nome do filme, tomando o lugar do rosa, que virou tendência com a estreia de ‘Barbie’.

Para quem quiser assistir ao longa da brasileira, “Besouro Azul” estreia nos cinemas na próxima quinta-feira (17), e promete divertir e emocionar os telespectadores.