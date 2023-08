Escritor de Niterói participa de evento multicultural 'LumiAR-TE'

O escritor e pesquisador de memória literária Jordão Pablo de Pão participará de diversas atividades no próximo LumiAR-TE – 9º Encontro da Literatura, da Música e Outras Artes (@lumiar_te), que acontecerá nos dias 18,19 e 20 de agosto, em São Pedro da Serra, Lumiar e Benfica. Da sessão de autógrafos de livros a oficinas criativas e sobre o mercado editorial, o artista também mediará um sarau oficial. A programação completa do evento está no perfil @lumiar_te no Instagram.

Leia também:

➢ 'Agosto Lilás e Dia de Igualdade Feminina' inspiram evento da Comissão da Mulher e Direitos Humanos de Câmara de Niterói

➢ São Gonçalo vai receber exposição do Museu de Arte do Rio

Entre os autografados está "Cáustico", primeiro livro lançado pela editora ETÉ, que cria um painel contemporâneo da sociedade brasileira, em que múltiplos sujeitos poéticos percebem e sentem as dores das violências em seu existir.

"É, sem dúvida, minha obra mais comprometida com as questões do nosso tempo. Sai de cena o poema de homenagem e entram as lâminas da leitura engajada pós-ditadura", aponta Jordão Pablo de Pão. Com 138 páginas de intensidade dramática, os textos consolidam uma espécie de manifesto à liberdade. Saindo do caos aparente à percepção poética de um país que tece a diversidade, o Brasil encontrado é "real, duro", até "esquálido" em algumas linhas, mas sempre atento às existências possíveis no "incabível da realidade".

A poesia social será tema da oficina que Jordão oferece gratuitamente no dia 19 de agosto, às 10h, na Casa dos Saberes, em São Pedro da Serra. Logo após, às 11h30, outra oficina ministrada pelo pesquisador falará sobre experiências do mercado editorial, propondo um diálogo entre os participantes. "É importante que o objeto livro não seja tratado como um filho, mas que se entenda sua presença no mercado", aponta Jordão Pablo de Pão.

Também participará da sessão Autografaçaço, no dia 19 de agosto, à tarde, em Lumiar, o livro "Afinal, para que Academias de Letras?", que apresenta, em 160 páginas, textos já publicados em periódicos acadêmicos e trabalhos inéditos de Jordão, com um tratamento didático e historicamente simples.

"Não se trata de uma obra definitiva ou de um material aprofundado sobre esta ou aquela Academia. Busco uma visão geral, acessível e democratizadora, para que falemos seriamente sobre questões que apenas as eleições controversas despertam na sociedade", afirma o pesquisador.

Jordão Pablo de Pão é escritor, Pesquisador de Memória Literária e Gestor Público. Autor de “Afinal, para que Academias de Letras?” (2023), "Cáustico" (2023), "Doce Maresia" (2021), "Café Quente" (2019) e "O Mar do Meu Velho" (2018-9), além de mais de uma dezena de livros artesanais e fanzines.

Serviço

Data: 18 a 20/08/2023 (sexta-feira a domingo)

Local: Lumiar: São Pedro da Serra e Benfica, em Nova Friiburgo

Classificação Etária: Livre

Entrada Franca