Funcionário da Comlurb é preso com oito armas dentro de casa no Rio

Um funcionário da Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb) foi preso em flagrante, na manhã desta quinta-feira (18), em casa, em Copacabana, Zona Sul do Rio, por porte de armas sem autorização. Ele tinha oito armas e munições de diferentes calibres na sua residência.



A prisão do funcionário da Comlurb, que é vinculada à Prefeitura do Rio, foi realizada por agentes da 12ª DP (Copacabana) durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão expedido pela Justiça. Durante a ação, foram encontradas oito armas, sendo três revólveres, uma pistola, uma garrucha e três espingardas. Os policiais também apreenderam 782 unidades de munição.

As investigações contra o homem começaram depois dele ter se envolvido em uma briga com um vizinho na garagem de seu prédio, na Rua Siqueira Campos. Na ocasião, ele teria atirado para o alto depois de discutir com o vizinho por causa de uma vaga de estacionamento.

O suspeito foi autuado pelos crimes de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito.



Questionada, a Comlurb informou que tomou conhecimento em relação ao fato do empregado e está acompanhando o desdobramento do caso para adoção das providências internas adequadas.