Acusado de matar a companheira é preso em Casimiro de Abreu

Policiais civis da 121ª DP (Casimiro de Abreu) prenderam, nesta quarta-feira (16/08), um chileno acusado de feminicídio contra a companheira. Ele foi localizado pelos agentes no Centro de Casimiro de Abreu.

De acordo com as investigações, no dia 28 de julho deste ano, a vítima deu entrada em um hospital da região com fortes dores abdominais. Ela contou, desesperada, que estava sendo vítima de cárcere privado por parte de seu companheiro. O hospital comunicou o fato à delegacia, que deu início à investigação.

A vítima faleceu três dias depois e o laudo de necropsia constatou cinco costelas quebradas, causando perfuração do pulmão, o que contribuiu para a causa da morte. Com base nessas informações, a autoridade policial representou pela prisão do acusado.