'Mula do tráfico' é presa transportando drogas de Niterói para Rio das Ostras

Policiais civis da 19ª DP (Tijuca) prenderam em flagrante, nesta quarta-feira (16/08), uma mulher que estava transportando uma quantidade significativa de maconha em um ônibus com destino a Rio das Ostras, na Região dos Lagos.



De acordo com a unidade, a prisão ocorreu, após informações do Setor de Inteligência, na Rodovia Amaral Peixoto, nas proximidades de São Pedro da Aldeia. A acusada embarcou no coletivo na Rodoviária de Niterói, na Região Metropolitana do Rio.

Segundo a 19ª DP, ela portava duas bolsas, onde foram encontrados diversos sacos contendo uma grande quantidade de erva seca prensada, totalizando 2.028 unidades de diferentes tamanhos, que a perícia criminal identificou como 11,80 quilos de maconha.





A 19ª DP também já havia prendido em flagrante a mãe da acusada junto com outra comparsa, também por tráfico, em setembro de 2022. No mês de agosto do mesmo ano, policiais militares prenderam a primeira integrante da família também transportando drogas dentro de um ônibus. Na ocasião, a presa havia adquirido o material ilícito no Complexo da Maré, Zona Norte do Rio.



A detida nesta quarta-feira já havia sido apreendida quando adolescente, em 2019, por ato infracional análogo ao tráfico de drogas, no município de Casimiro de Abreu, junto com sua irmã maior de idade.