Festival de Arte e Sustentabilidade acontece no MAC neste domingo (20/08)

Usar a música como canal de aproximação da cidade com o tema da sustentabilidade. Esse é um dos objetivos do Festival de Arte e Sustentabilidade (FAS), que acontece no dia 20 de agosto (domingo), a partir das 10h, no pátio externo do Museu de Arte Contemporânea de Niterói (MAC). O evento é gratuito e, além de receber em seu palco shows musicais e apresentações culturais com enfoque na cultura brasileira, o festival também visa promover a discussão sobre o papel do indivíduo no desenvolvimento sustentável da comunidade.

"Festivais de música são plataformas de comunicação importantes para discussão de assuntos relevantes para a sociedade e, por isso, queremos que o FAS seja uma experiência imersiva onde o público saia inspirado a construir um mundo mais consciente, e que se preocupa também com o nosso futuro. Preparamos um evento para toda a família, onde a música é o catalisador da mudança social. O lema do festival é música como meio e sustentabilidade como fim", comenta Flávia Salles, uma das produtoras e idealizadoras do FAS.

O festival busca estimular reflexões sobre o papel de cada um na construção de um planeta melhor, abordando a sustentabilidade para além do socioambiental. Além dos shows musicais, o festival receberá painéis e oficinas que abordarão temas como agricultura urbana, justiça social, direito à cidade, a causa indígena, reaproveitamento de materiais, entre outros.

Todo o evento foi pensado buscando promover reflexão sobre o papel individual de cada um no mundo, e mostrar como as pequenas mudanças podem gerar grandes impactos. Queremos conscientizar através da vivência, inspirando as pessoas a se tornarem poderosos agentes de transformação em rede. Um exemplo de contato com a sustentabilidade que o festival irá promover é a área gastronômica, que será 100% vegana, já que a produção de carne é um dos maiores responsáveis pela emissão de gases poluentes e acelera o aquecimento global”, ressalta João Suprani, outro idealizador do evento.

Serão três shows de música brasileira e latina: Grupo Saoko, Nêgamanda, Silvan Galvão com o melhor do carimbó amazônico e Júlia Vargas e o Forró de Pontuada, como shows principais do festival, além das apresentações e performances de grupos artísticos da cidade de Niterói como a Roda de Côco do Ciência Mestra e apresentação de maracatu do coletivo Baque Mulher.

Outro objetivo do evento é aproximar instituições e iniciativas da cidade, promovendo diálogos entre poder público, iniciativa privada e terceiro setor, posicionando Niterói como uma potência no cenário pró-sustentabilidade nacional. O evento contará com a participação do Secretário Municipal do Clima, Luciano Perez, e com a Subsecretária de Cidadania e Economia Criativa, Walkiria Nictheroy como mediadores de painéis do evento.

O festival também conta com parcerias com instituições como a CLIN - Companhia Municipal de Limpeza Urbana de Niterói e com a Roda Verde Compostagem que serão responsáveis pelo tratamento de todo o lixo gerado no evento, com a Seclima - Secretaria Municipal do Clima, com a Roda Verde Compostagem, com a cervejaria Masterpiece - cervejaria Niteroiense considerada a cervejaria mais sustentável do mundo, com a startup Circoolar, entre outros parceiros que estarão colaborando com o projeto.

Origem do Festival

O FAS tem origem na feira Vegannezando, fundada em 2017 e com 22 edições realizadas em Niterói e no Rio, em espaços como Reserva Cultural Niterói, Praça do Rádio Amador, Planetário da Gávea, Parque das Ruínas e Palácio do Catete. Um dos principais eventos fluminenses no segmento vegano, a feira sempre apresentou diversas atividades culturais e educacionais aliadas à gastronomia e à sustentabilidade.

O projeto conta com incentivo da Prefeitura Municipal de Niterói através da Secretaria Municipal das Culturas (SMC), por meio do Edital de Incentivo Fiscal ISS/IPTU 2021.

Ficha Técnica

FAS - Festival de Arte e Sustentabilidade

Data: Domingo, 20 de agosto de 2023

Horário: 10:00 às 21:00

Local: MAC Niterói - Museu de Arte Contemporânea

Endereço: Mirante da Boa Viagem, s/nº - Boa Viagem, Niterói - RJ, 24210-390

Entrada Gratuita

FAS 2023 - Programação



10:00 - Oficina de Produtos de Limpeza Naturais

com MIMOS Cosméticos e Orquestra da Grota

11:00 - Debate Sustentabilidade e Justiça Social;

com Walkíria Nictheroy (Subsecretaria de Cidadania e Economia Criativa de Niterói) e o coletivo Favela Verde

11:30 - Roda de Côco

com Ciência Mestra

12:00 - Oficina de Gastronomia Vegana

Com Mariana Menezes - Chef do restaurante Moringa

13:00 - Bate-Papo “Guardiões da Terra: Conhecendo a História Guarani

com a Cacique Jurema Nunes e Tupã Nunes da etnia Guarani-Mbyá, e Tatiana Fukui da Silveira

14:00 - Apresentação de Maracatu

com Baque Mulher

14:30 - Debate Ações Locais, Impacto Global: O Legado de Niterói”

com Luciano Paez (Secretário Municipal do Clima de Niterói), o app Conexão Circular e a Roda Verde Compostagem



15:30 - Oficina de Compostagem Caseira

com Roda Verde

16:00 - Show da Banda Saoko

Música Latina

17:30 - Show Nêgamanda

Reggae, MPB

18:30 - Show Silvan Galvão

Carimbó

20:00 - Show Júlia Vargas e Forró de Pontuada

Forró