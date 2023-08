Pés da ex-jogadora Pretinha é eternizado na Calçada da Fama do Maracanã

Uma segunda-feira (14/08) histórica no Estádio do Maracanã. A Suderj - Superintendência de Desportos do Estado do Rio de Janeiro - eternizou os pés da ex-craque da Seleção Brasileira feminina, Pretinha, na Calçada da Fama do templo do futebol mundial. O momento único também foi marcado pelo lançamento do projeto ‘Suderj Delas’, um departamento estadual totalmente dedicado às mulheres, esportistas e torcedoras.



A iniciativa, uma parceria da Superintendência vinculada à Secretaria de Esporte e Lazer, com a Secretaria de Estado da Mulher, visa promover atividades e eventos exclusivamente destinados ao público feminino. Também estão previstos o estímulo e a prática do exercício físico como atividade preventiva para uma boa saúde. A primeira-dama do Estado, Analine Castro, foi escolhida como embaixadora da iniciativa da Suderj e falou sobre a representatividade da Pretinha.



"É uma honra fazer parte e testemunhar essa homenagem mais que merecida. Não é só o reconhecimento de todas as conquistas, de chegar no topo. Não foi fácil, especialmente no caso da Pretinha, por ser uma mulher atuante em um esporte que sempre foi considerado masculino. A gente sabe das dificuldades que existem, de quantas coisas ela abriu mão para chegar até aqui e toda a dedicação. Todos aqui agradecem por todo o seu trabalho e dedicação. Você nos representa, e espero que continue sendo esse incentivo e motivação para todas nós mulheres, seja em qual for a área, mostrando, mais uma vez, que a mulher pode estar onde ela quer", afirmou a primeira-dama.

Histórico da craque





Uma das atletas com maior tempo de permanência na Seleção Brasileira - de 1991 a 2014, Delma Gonçalves, a Pretinha, é a segunda mulher a conquistar um espaço na Calçada da Fama do Maracanã. Ela segue o exemplo da craque e principal artilheira da Seleção Brasileira, Marta Silva. Nascida em Realengo, na Zona Oeste do Rio, Pretinha cravou seus pés tamanho 37 na placa que irá compor a Calçada da Fama do Maracanã e relembrou a carreira, na qual acumulou o currículo de quatro Copas do Mundo e quatro Olimpíadas, totalizando 42 gols em 68 jogos.



"Significa muito. É a realização de um sonho. Tudo que um atleta quer é colocar seus pés na Calçada da Fama. Então estar aqui, tendo essa oportunidade de colocar os meus pés na Calçada da Fama do Maracanã é um sonho realizado. Mas, não é um sonho só meu, é coletivo. Agradeço à minha família, aos meus amigos, às minhas ex-companheiras de clube, Seleção, aos torcedores e as comissões técnicas onde trabalhei. Todos fazem parte dessa homenagem. Estou aqui representando o futebol feminino do Brasil", comemorou a ex-jogadora e agora madrinha do ‘Suderj Delas’.



Responsável pela homenagem, o presidente da Suderj, Renato de Paula, também comemorou o lançamento do ‘Suderj Delas’. Ele explica que, a partir de agora, serão promovidos atividades e eventos exclusivamente destinados ao público feminino.



"Não poderia ter outro nome além da Delma Gonçalves, a Pretinha, para simbolizar o lançamento desse programa chamado ‘Suderj Delas’. Quando o governador Cláudio Castro me convidou, ele me disse que nós não precisávamos de muito mais esportes, precisávamos de esportes praticados por muito mais gente. Isso estamos conseguindo fazer hoje, pois uma mulher que pratica esporte, é uma mulher protegida, incluída na sociedade, com senso de pertencimento e que vai poder ser uma barreira de proteção contra a violência e o abuso", contou o presidente da Suderj.



Heloisa Aguiar, secretária de Estado da Mulher, também presente na ocasião, promoveu a campanha ‘Ela Pode’ e destacou o trabalho em parceria entre diferentes instituições para que as políticas públicas possam ser praticadas em benefício à população feminina fluminense. Além disso, ela destacou e elogiou a postura da segunda mulher a colocar os pés na Calçada da Fama do Maracanã.



"É uma honra estar aqui e trazer o movimento ‘Ela Pode’ junto ao movimento ‘Suderj Delas’. Estamos em parceria e com muito carinho nos juntamos nessa ação. A Secretaria da Mulher, por meio da Superintendência de Enfrentamento à Violência, trouxe o movimento ‘Ela Pode’, que começou no Dia Internacional do Surf, e está trazendo para todos os esportes. Porque a gente entende que a mulher, não só no esporte, pode ocupar todos os espaços. É uma alegria e uma honra. Ter você aqui com a gente hoje vestindo a nossa camisa e da Suderj, a gente só tem a agradecer por essa representatividade feminina em nosso estado e na nossa casa do futebol",- disse Heloisa.





Carreira de sucesso



Aos 18, Pretinha foi contratada pelo Vasco da Gama, onde começou a escrever sua trajetória no futebol feminino. No Vasco, Pretinha foi a maior artilheira da história do time, com 62 gols em sete anos de jogos oficiais.



A atacante também passou por times como Washington Freedom (EUA), San Jose CyberRays (EUA), Kobe Leonessa (Japão) e Icheon Daekyo (Coréia). Ela encerrou sua carreira no ano de 2015, como a segunda maior artilheira em Jogos Olímpicos. A ex-jogadora acumula no currículo quatro Copas do Mundo e quatro Olimpíadas, totalizando 42 gols em 68 jogos.