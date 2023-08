Procon RJ fecha posto de combustíveis que funcionava irregularmente em São Gonçalo

Em atendimento à solicitação do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro- MPRJ, nesta quarta-feira (16/08), o Procon Estadual do Rio fiscalizou posto de combustíveis no município de São Gonçalo. O posto foi interditado. Além deste estabelecimento, uma autoescola na mesma região foi fiscalizada, porém, não apresentou irregularidades.



Ao chegarem ao posto de combustíveis, os fiscais o encontraram em funcionamento normal e, em consulta à Agência Nacional do Petróleo, constataram que o estabelecimento estava interditado pela Agência, pois foi apurado o uso de metanol nos combustíveis, perfazendo as porcentagens de 96,5% de metanol, no etanol, e 52,3% deste produto na gasolina. Com base nessas informações e tendo flagrado o posto em funcionamento, os agentes lacraram o estabelecimento, como medida cautelar, visando a proteção à saúde dos consumidores e comunicaram à ANP.

Leia também

PF cumpre mandado de busca e apreensão contra falso policial federal em Niterói

PM encontra corpo de um homem em córrego de São Gonçalo

"Os agentes flagraram o estabelecimento em pleno funcionamento, mesmo após a interdição da ANP. E segundo a Agência, a interdição se deu pelo uso de metanol nos combustíveis, que tem a comercialização como combustível proibida. Segundo a ANP, o metanol é uma substância tóxica, que põe em risco tanto consumidores como os próprios frentistas, podendo levar ao óbito. Então, para proteger a saúde do consumidor e colocando em prática a parceria que temos, interditamos completamente o local e encaminharemos cópia dos autos à Agência Reguladora", afirma Cássio Coelho, Diretor Presidente da autarquia.



Segundo a ANP, foi solicitada a suspensão da autorização de funcionamento do posto. O consumidor que desejar fazer denúncia ou reclamação, poderá acessar os canais de atendimentos disponíveis no site oficial da autarquia, que é www.procon.rj.gov.br





Com base em denúncias, os agentes lacraram o estabelecimento Divulgação/Procon