"Mendigato" de Curitiba está desaparecido no Rio

Atualmente, Rafael estava morando no bairro São José do Imbassaí, em Maricá - Foto: Divulgação

Atualmente, Rafael estava morando no bairro São José do Imbassaí, em Maricá - Foto: Divulgação

Rafael Nunes, de 41 anos, conhecido como o "mendigato" de Curitiba, viralizou nas redes através de uma foto em que aparecia enrolado em uma manta em frente à Catedral do município, no ano de 2012. O ex-modelo, que virou mendigo por conta da dependência química, se mudou para o Rio em 2013 para viver um romance com a jornalista niteroiense Clarissa. Desde então, Rafael tem altos e baixos devido à doença e está há cinco meses desaparecido.

Rafael Nunes, de 41 anos, conhecido como o "mendigato" de Curitiba, está desaparecido desde o dia 28 de fevereiro | Foto: Divulgação

O casal teve dois filhos, mas acabou se separando em 2020. No entanto, Clarissa pede informações sobre o paradeiro do ex-esposo, que segundo ela, é "um cara maravilhoso, de um coração sensacional e um paizão quando está bem".



Leia mais

➢ Apagão deixa vários estados sem energia elétrica ao mesmo tempo

➢ Dia da Gestante: Manifestação pede por conclusão das obras no Hospital da Mãe de SG

Atualmente, Rafael estava morando no bairro São José do Imbassaí, em Maricá, no Rio de Janeiro, mas Clarissa conta que a última notícia que teve dele, foi através de uma foto que recebeu, em que ele estava mendigando novamente no Rio de Janeiro, no dia 15 de março. "De resto, só notícias do tipo 'vi o rafael no centro do Rio', mas só me avisavam três dias depois, então quando eu chegava no local, ele já não estava mais", disse Clarissa.



A última notícia que a ex-esposa teve dele, foi através de uma foto que recebeu, em que ele estava mendigando novamente no Rio de Janeiro, no dia 15 de março | Foto: Divulgação

Durante os anos em que estiveram casados, Clarissa conta que viveu momentos de altos e baixos, onde o ex-marido teve algumas recaídas, até o fim definitivo do casamento.



"O Rafael teve uma recaída em 2018, quando eu ainda estava grávida, e mesmo assim continuei lutando pelo casamento, porque sempre existiu amor. Em 2019 decidi mandar ele de volta para o Sul, onde está sua família. Ele ficou bem, trabalhando e em novembro do mesmo ano decidi me mudar com as crianças para lá e dar uma última chance para o nosso relacionamento", contou.

"Porém, em fevereiro de 2020 ele teve mais uma recaída e eu decidi me separar e voltar para o Rio. Ele chegou a fircar um tempo internado em uma clínica no Sul, mas ainda em 2020, enquanto eu já estava seguindo a minha vida e em outro relacionamento, ele resolveu voltar para o Rio, afirmando que gostaria de estar perto dos filhos. Aceitei que ele viesse e que morasse na minha casa até se restabelecer", declarou.

Dessa época até o início deste ano, Rafael chegou a ficar internado em duas clínicas, onde tinha, novamente, momentos de altos e baixos.



"A última vez que eu o vi foi no dia 28 de fevereiro. Ele havia saído de uma internação e estava trabalhando em um restaurante, morando em uma kitnet em São José do Imbassaí. Ele foi até a minha casa ver as crianças e trouxe laranjas e chocolate. Depois disso sumiu e desde então estamos a procura dele", afirmou a ex-esposa.

"Preciso que quem tenha notícias sobre o Rafael, entre em contato comigo imediatamente, porque só assim conseguirei ir até ele e ainda encontrá-lo no local", concluiu Clarissa.

Quem tiver informações sobre a localização de Rafael Nunes, basta entrar em contato pelo número (21) 97009-9334. Ou então, de forma anônima, com o Disque Denúncia:

-Central de atendimento: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

-WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

-Aplicativo: Disque Denúncia RJ

O anonimato é garantido.