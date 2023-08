Disque Denúncia lança cartaz para chegar a suspeito de roubar e matar idosa no Rio

O Disque Denúncia, divulgou, nesta quarta-feira (16), um cartaz para ajudar no inquérito instaurado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), a fim de obter informações que levam à localização e prisão de Gutierre dos Santos André, vulgo Guti, de 27 anos. Ele já é considerado um foragido da Justiça.



Gutierre, é o principal suspeito de roubar e matar a idosa Porcina da Silva Neves, de 83 anos. O crime aconteceu no dia 04 de julho, em São Cristovão, Zona Norte do Rio. Segundo exames da perícia, ela foi asfixiada e tinha as mãos e pés amarradas a uma cadeira quando foi encontrada, além de estar despida.

Contra ele foi expedido um Mandado de Prisão, pela 43ª Vara Criminal da Capital, Número do Mandado CNJ: 0084147-48.2023.8.19.0001.01.0001-00, pelo crime de Homicídio Simples (Artigo 121 do CP). A decisão teve como base depoimentos colhidos pela DHC, e o laudo da perícia realizada no local do crime. As provas reunidas durante a investigação revelaram um perfil violento do criminoso que teria matado a idosa por questões materiais.



Quem tiver informações sobre a localização de Gutierre André, denuncie de forma anônima, ao Disque Denúncia:

• Central de atendimento: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

• WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

• Aplicativo: Disque Denúncia RJ

O anonimato é garantido.