Homens são flagrados roubando fios em frente à delegacia de Neves

Uma dupla de suspeitos foi flagrada durante a madrugada dessa segunda-feira (14) na Praça de Neves, em São Gonçalo, a alguns metros da 73ª DP (Neves). O crime foi registrado por moradores do bairro, que compartilharam o vídeo nas redes sociais. As imagens viralizaram entre moradores da região.

O caso aconteceu por volta das 4h50. Nas imagens, é possível ver dois homens com uma escada na calçada da Rua José Augusto Pereira dos Santos, desconectando cabos instalados nos postes e puxando-os logo em seguida. Os acusados fugiram logo em seguida. Confira:





Segundo os relatos dos moradores, casos do tipo não são novidade em Neves. Uma das moradores que presenciou o momento explica que já foi afetada pelas ações dos mesmo homens. "Todo mundo sabe que eles fazem isso aqui há muito tempo. Todo mundo está cansado. Já presenciei morador correndo atrás deles para bater, porque eles roubam mesmo. Já roubaram os da minha casa. Outro dia, estavam roubando os fios do lado de um posto de gasolina", detalhou a moradora, que preferiu não ser identificada.

Procurada, a Polícia Civil informou que a 73ª DP (Neves) registrou a ocorrência e está analisando as imagens para identificar e prender os autores. "Os agentes investigam todos os casos registrados na unidade a respeito desses delitos e realizam diligências para localizar os envolvidos nessas práticas criminosas", declarou, em nota.

O roubo dos fios não é o primeiro furto realizado por suspeitos em frente à Delegacia de Neves. Em agosto do ano passado, uma motocicleta apreendida pela Polícia e estacionada na 'porta' da unidade foi furtada por suspeitos . O crime foi flagrado pelas câmeras de segurança da distrital e capturaram o momento em que um homem parava em frente à DP para empurrar a moto.

Em outubro, policiais militares encontraram o veículo, uma Yamaha XTZ 150, em Barreiro, em Itaboraí, junto com um suspeito preso por participação no tráfico de drogas da região. Os responsáveis pelo furto, no entanto, não foram identificados e não chegaram a ser presos.