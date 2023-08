Apagão deixa vários estados sem energia elétrica ao mesmo tempo

As causas do apagão estão sendo apuradas - Foto: Divulgação

As causas do apagão estão sendo apuradas - Foto: Divulgação

Uma queda de energia afetou milhares de brasileiros em, pelo menos, 15 estados do país, na manhã desta terça-feira (15). Os apagões, que causaram o desligamento de semáforos, elevadores parados e a interrupção no acesso à internet têm sido relatados desde às 8h20, aconteceram, em sua maioria, na região Nordeste.

Os casos aconteceram simultaneamente em estados por todo o Brasil, e já foram registrados no Amazonas, Piauí, Bahia, Acre, Amapá, Maranhão, Pernambuco, Goiás, Minas Gerais, Ceará, Santa Catarina, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, Pará e Paraíba, além do Distrito Federal.

Segundo a Neoenergia, uma ocorrência de grande porte no Sistema Interligado Nacional (SIN) afetou o suprimento de energia em diversos estados brasileiros. Já a Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), informou que o que aconteceu nesta manhã foi uma interrupção de 16 mil megawatts na rede de operação da SIN, no Norte, Nordeste e Sudeste do país, uma vez que operação nestas regiões estão interligadas.

O problema já está sendo resolvido e as causas da queda de energia estão sendo apuradas.

Em nota, a Enel, empresa responsável pela distribuição de energia para os estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Ceará, informa que na manhã de hoje (15), parte dos clientes da sua área de concessão tiveram o fornecimento de energia interrompido devido a um corte de carga realizado pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) em diversos estados do país.

A energia foi restabelecida de forma gradual, sendo totalmente normalizada às 8h48 no Rio de Janeiro; em São Paulo às 9h20. No Ceará, estamos restabelecendo gradualmente a energia de acordo com a autorização do ONS.

Esse procedimento de corte de cargas – conhecido como Esquema Regional de Alívio de Carga (ERAC) - acontece de forma automática quando alguma ocorrência é identificada no Sistema Interligado Nacional (SIN) e ocorre para proteger o sistema elétrico de danos maiores.

Ocorrência no SIN interrompe 16 mil MW em todas as regiões do país

Até às 10h09, já tinham sido recompostos 7 mil MW de carga. Recomposição concluída nas regiões Sul e Sudeste

O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) confirma que hoje, dia 15 de agosto, às 8h31m, houve uma ocorrência no sistema que provocou a separação elétrica das regiões Norte e Nordeste das regiões Sul e Sudeste, com abertura das interligações entre essas regiões. Houve pelo menos 16 mil MW de interrupção de energia. A interrupção no Sul e no Sudeste foi uma ação controlada para evitar propagação da ocorrência.

O Operador, assim que identificou a situação, iniciou ação conjunta com os agentes para restabelecer a energia nas regiões. As causas da ocorrência ainda estão sendo apuradas.

A recomposição já foi iniciada em todas as regiões e estão concluídas nas regiões Sul e Sudeste. Até às 10h09, 7 mil MW já haviam sido recompostos.