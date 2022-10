Vídeo: após ser recuperada pela polícia, motocicleta é furtada em frente à delegacia em Neves

Uma motocicleta apreendida foi furtada da porta de uma delegacia em São Gonçalo. O caso aconteceu em 10 de agosto, na distrital de Neves.

Imagens de câmeras de segurança da região flagraram o momento em que um homem empurra a motocicleta para longe da porta da delegacia. As imagens, não mostram o momento que os criminosos deram partida no veículo, mas a polícia apura a participação de outro suspeito na cena do crime.

O furto foi percebido e a equipe da distrital instaurou um inquérito, no dia 12 do mesmo mês, para apurar o crime. Ainda não há informações se a dupla criminosa já foi identificada.

A motocicleta furtada, segundo registro policial, é de modelo Yamaha XTZ 150 , que não possuía placa.

O veículo foi apreendido durante um flagrante da Polícia Militar.

Vale ressaltar que as delegacias não possuem pátio próprio para que os veículos apreendidos fiquem preservados até serem levados ao pátio geral do Estado. Na maioria das distritais os carros e motos apreendidos ficam em suas portas. Em alguns casos, sequer sem serem vistas pelos policiais de plantão, já que a estrutura das delegacias, muitas vezes, não permite que os policiais vejam a rua.

Homem teria recebido ajuda de um comparsa Divulgação

Autor: Divulgação

O caso de São Gonçalo não é exclusivo. Não raro, outros veículos apreendidos já foram furtados de frente de DPs. Em uma pesquisa rápida pela internet é possível encontrar casos similares dentro e fora do Rio.

Procurada, a Polícia Civil respondeu que o caso foi registrado na 73ª DP (Neves) no dia 10 de agosto. Imagens de câmera de segurança foram analisadas e diligências estão em andamento para identificar a autoria do crime.