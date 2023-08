Polícia Civil prende ex-PM acusado de ser mandante de assassinato

Ele foi apontado como o mandante de um assassinato ocorrido em 2021 e, no fim do ano passado, foi considerado foragido pela Justiça - Foto: Divulgação

Agentes da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco) prenderam, nesta segunda-feira (14/08), um ex-policial militar, expulso da corporação, e seus dois seguranças. A ação contou com o apoio da Subsecretaria de Inteligência da Polícia Civil (SSINTE) e da Divisão de Capturas e Polícia Interestadual (DC-Polinter).





De acordo com as investigações, o acusado já foi investigado por organização criminosa e homicídio. Ele foi apontado como o mandante de um assassinato ocorrido em 2021 e, no fim do ano passado, foi considerado foragido pela Justiça.

A captura aconteceu quando o autor estava a caminho de uma clínica odontológica, na companhia de dois homens apontados como seus seguranças. Um deles é suspeito de integrar uma organização criminosa. O outro já foi investigado pelo crime de tráfico de drogas.





Ao todo, duas pistolas de uso restrito foram apreendidas, além de dois veículos blindados e aparelhos de telefone celular. Eles responderão por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.