Ação conjunta prende 15 'flanelinhas' por cobranças irregulares

Policiais civis da Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (DEAT) prenderam, neste sábado (12/08), 15 guardadores de carro nas imediações do Bondinho do Pão de Açúcar, na Urca, Zona Sul do Rio de Janeiro. Eles foram detidos em ação conjunta com a Polícia Militar, após trabalho de inteligência com o uso de drone.



De acordo com as investigações, o grupo cobrava de maneira irregular valores entre R$ 30 e R$ 70 para que os turistas estacionassem na região.

A operação, fruto da integração entre as duas polícias, tem o objetivo de reprimir a cobrança exorbitante e ameaçadora em um dos pontos turísticos mais importantes da cidade.



Os “flanelinhas” vão responder pelo uso irregular da profissão e por crimes contra a relação de consumo.