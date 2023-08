Programa de Trainee do Itaú abre vagas com salários de R$8,5 mil

Para quem está buscando uma oportunidade de emprego, chegou a sua hora! O Itaú abriu novas vagas para o Programa de Trainee do Itaú Unibanco 2024, com salários de R$8,5 mil e muitos benefícios. As inscrições já estão abertas no site da empresa, e vão até o dia 4 de setembro.

O programa tem duração de 18 meses, com início em janeiro de 2024, e permite que os participantes escolham entre dois caminhos: Negócios Varejo e Negócios Atacados. O número de vagas varia de acordo com a área escolhida.

Leia mais:

Enel realiza projeto 'Energia Legal' em Rio Bonito

Santander abre inscrições para Programa de Trainee

Dentre os benefícios que as vagas oferecem, estão: vale-transporte, vale-alimentação, vale-refeição, incentivo para cursos de língua estrangeira, participação nos lucros e resultados, entre outros. Tudo isso além da remuneração mensal de R$8,5 mil.

Para concorrer à vaga, é preciso estar cursando uma graduação, bacharelado ou licenciatura, nas áreas de Exatas, Humanas, ou Biológicas, com previsão de formatura entre dez/21 e dez/24. Outro pré-requisito, é ter disponibilidade para trabalhar em São Paulo por 8h/dia, de forma híbrida, com algumas idas às sedes do Itaú. Caso o candidato não more em São Paulo, a instituição oferece uma bolsa-auxílio no valor de um salário para ajudar na mudança ou no trajeto. Além disso, quem escolher o caminho dos Negócios Atacados deve ter inglês avançado.

O processo seletivo acontecerá de forma 100% online, e contará com 4 etapas, que envolvem a inscrição, os testes, uma resolução de cases e a entrevista final.

Para quem desejar se inscrever, acesse: https://traineefeitocomvoce.com.br/

Benefícios:

Vale-refeição

Vale-alimentação

Vale-transporte

Salário de R$ 8,5 mil por mês

Incentivo a cursos de línguas estrangeiras

Itaú Shop - Loja online dentro do app Itaú

Participação nos lucros e resultados

Descontos em produtos financeiros