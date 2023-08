Suspeito é preso em flagrante com arma em Rio Bonito

Um homem foi preso em flagrante durante a madrugada deste sábado (12/08), em Rio Bonito, depois que uma pistola foi encontrada no veículo que conduzia. A abordagem policial aconteceu na altura do km 13 da rodovia RJ-124, na região do bairro Boa Esperança.

O acusado estava conduzindo um veículo da marca Toyota, modelo Hilux, quando foi visto por agentes da Polícia Militar. Ele parou o caro e saiu para a revista pessoal. Os policiais não encontraram nenhum material ilícito com ele, mas, ao questionarem se ele estava armado, o suspeito confessou que sim.

Com isso, os oficiais resolveram revistar o interior do veículo e encontraram uma pistola glock, de calibre .45, com cinco carregadores e 60 munições intactas, tudo escondido debaixo do banco do motorista. Todo o material foi apreendido pelos agentes.



O homem foi levado para a 119ª DP (Rio Bonito) e, de lá, encaminhado para a 118º DP (Araruama), a Central de Flagrantes do dia. Lá, ele foi autuado e preso em flagrante, sem direito à liberação mediante pagamento de fiança.