Fugitivo da prisão é capturado na Zona Norte do Rio

Suspeito estava evadido da cadeia desde março do ano passado - Foto: Divulgação

Um jovem de 22 anos, fugitivo do sistema prisional, foi preso por policiais militares na noite da última sexta-feira (11/08), em Marechal Hermes, bairro da Zona Norte do Rio. Conhecido como Raphaelzinho, Raphael Luís Marques Pinto está evadido da cadeia desde março de 2022.

Agentes do 9º BPM (Rocha Miranda) estavam em uma ação em combate a registros de roubos na Rua Jabiri quando encontraram o suspeito. Com base em informações do Disque Denúncia, eles confirmaram que o acusado era Raphaelzinho, procurador por roubos em Marechal Hermes e Honório Gurgel.

Ele foi levado para a 30ª DP (Marechal Hermes). Contra ele havia um mandado de prisão por evasão da prisão. Ele escapou da unidade prisional depois que recebeu o benefício de visita periódica ao lar. O jovem foi conduzido para a Central de Flagrantes, na 27ª DP (Vicente de Carvalho), e depois levado de volta ao sistema prisional.