'Profeta do Salgueiro' é preso pela Polícia Civil

Jorge Douglas Cordeiro de Oliveira, o MC Foca ou Profeta do Salgueiro, foi preso por agentes da 72ªDP (Mutuá) nesta quinta-feira (10), no bairro Nova Cidade, em São Gonçalo. Ele tinha um mandado de prisão em aberto e era considerado foragido da justiça.

Segundo informações, os policiais receberam a informação sobre o paradeiro do Profeta através do Disque-Denúncia. Com base no que foi passado pelo serviço, os policiais realizaram um trabalho de monitoramento e conseguiram localizar o acusado, realizando a prisão em seguida. Ele estava se escondendo em uma casa em Nova Cidade.

Além das diversas anotações criminais por crimes como tráfico de drogas, roubo e violência doméstica, contra MC Foca existia um mandado de prisão em aberto por roubo.

Depois de preso, ele foi levado para a 72ªDP, onde foi realizado todo os trâmites da prisão.