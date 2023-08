Bailes e barricadas perturbam rotina de moradores da Trindade

Imagine a seguinte situação: você passa mal e precisa de atendimento médico emergencial, mas precisa ser carregado nos braços de vizinhos pelas ruas do bairro porque uma série de barricadas impede que a ambulância chegue até a sua residência. É por esse tipo de condição que moradores do bairro Trindade, em São Gonçalo, afirmam estar sendo obrigados a se submeter.

O bairro, que começa a alguns metros da sede do 7º BPM (São Gonçalo), tem sido alvo de constante ação criminosa, segundo relatos de moradores. Barricadas, bailes ilegais e tráfico já se tornaram problemas comuns de se encontrar por entre as ruas e têm prejudicado o dia-a-dia por lá.

Além do dia-a-dia, as noites também são frequentemente tumultuadas, já que, de acordo com os relatos, as ruas viram, semanalmente, palcos de bailes funk não autorizados e supostamente organizados pelas mesmas organizações criminosas que gerem o tráfico.

"Os bailes realizados nos finais de semana rolam até de manhã. Não são autorizados e estimulam o tráfico, além de atrapalhar os moradores com os barulhos. Muito desfile de motocicleta barulhenta, com gente armada. Muitos mototáxis ficam trabalhando como aviãozinho, fazendo transporte de drogas", conta um dos moradores, que preferiu não ser identificado.

Um grupo deles decidiu procurar as autoridades locais para pedir um posicionamento e cobrar ações mais eficientes na região. Segundo eles, apesar da proximidade com a unidade da PM e das frequentes ações de remoção de barricadas, as medidas geralmente tomadas pelas corporações não têm ajudado tanto a longo prazo.

Moradores afirmam que criminosos costumam repor obstáculos pouco tempo depois de a Polícia removê-los | Foto: Reprodução

"As barricadas são repostas no mesmo dia. É a polícia virar as costas e eles colocam de novo. Pra colocar o lixo, por exemplo, a gente tem que levar o lixo até alguns pontos específicos onde o carro do lixo consegue passar. E tudo isso no 'quintal' do sétimo batalhão", reclama um dos moradores.

Diversos obstáculos ilegais são colocados justamente em vias importantes de acesso, de acordo com o grupo, e muitos deles atrapalham o acesso de alunos a escolas da região, como o CIEP 408 - Sérgio Cardoso.

Pelo menos nove vias são fortemente afetadas pelas barricadas; os principais pontos ficam na esquina da Rua Cuiabá com a Uruguaiana, na esquina da Rua Cabo Frio com a Barra Mansa, na Rua Itajubá, na Rua Maria Amélia de Almeida, na Rua Júlio Verne, na Rua Itaperuna, na Rua Ponta Negra, na Rua Petrópolis e na Rua Nigéria.

Governo não tem previsão de instalação de projeto solicitado no bairro | Foto: Reprodução

Com o Ministério Público do Estado, o grupo já abriu um pedido para que o Governo do Estado fortifique o combate ao tráfico no bairro e instale por lá uma unidade do projeto Cidade Integrada, programa que visa estimular atividades sociais e culturais em comunidades do Rio. Procurado, porém, o Governo informou ao OSG que ainda não a previsão de instalação do projeto na Trindade.

Já a Polícia Militar informo que as "ações para coibir eventos não autorizados são realizadas ainda em sua fase de montagem, visando a minimização de impactos e a preservação de vidas, seja as da população local e as de policiais militares" que participem dos atos.

"As unidades da Corporação seguem um planejamento prévio e protocolos técnicos para atuar em comunidades, como no caso da região mencionada, conforme determinações estabelecidas na ADPF 635. As ações para remoção de barricadas, realizadas diariamente pelo 7º BPM (São Gonçalo) em diversas regiões de sua área de atuação, obedecem aos mesmos critérios técnicos", afirmou, em nota, a corporação.