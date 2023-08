Torcedora argentina é presa por racismo em jogo do Fluminense

Confusão aconteceu no Setro Norte do estádio - Foto: Reprodução

Confusão aconteceu no Setro Norte do estádio - Foto: Reprodução

Uma torcedora do Argentino Juniors foi presa na noite da última terça-feira (08/08) durante a partida entre a equipe e o Fluminense no Maracanã. A argentina, que não teve a identidade divulgada, teria insultado um policial militar que tentava apaziguar uma briga da qual fazia parte.

A confusão aconteceu no Setor Norte da arquibancada e precisou ser contida pelos oficiais e por agentes de segurança. A mulher foi presa em flagrante. Uma policial do Batalhão Especializado de Policiamento em Estádios (Bepe) ficou ferida no braço enquanto tentava separar a briga.

Além dela, outros dois torcedores argentinos foram detidos pela Polícia e ouvidos na Vara de Execuções Penais do Maracanã. Em outra parte do estádio, na Leste superior, um torcedor do Fluminense também foi preso, acusado de agredir uma mulher que trabalha em um dos bares do local.