Fluminense vence e avança na Libertadores

O Fluminense está nas quartas de final da Conmebol Libertadores. Guerreiro, o Tricolor lutou do início ao fim e venceu o Argentinos Juniors por 2 a 0 em noite de simbiose perfeita entre time e torcida em um Maracanã lotado. Samuel Xavier, que havia marcado no primeiro jogo, e John Kennedy foram os responsáveis pelos gols da classificação nesta terça-feira (08/08).

Mais de 60 mil tricolores lotaram o estádio, empurraram a equipe do início ao fim e explodiram com o apito final. Agora, o Fluminense aguarda o vencedor do confronto entre Olimpia-PAR e Flamengo para saber quem enfrentará no duelo valendo vaga na semifinal.

Sob comando do técnico Fernando Diniz, a equipe volta a campo no domingo (13/08), em partida válida pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto, diante do Grêmio, acontece às 16h, na Arena do Grêmio.

PRIMEIRO TEMPO

Após início de jogo disputado e com boas movimentações, o Fluminense assustou pela primeira vez aos 16 minutos. Jhon Arias cobrou falta lateral e Cano, de cabeça, mandou para fora. Aos 28, o Tricolor roubou a bola no campo de ataque e a posse ficou com Cano na intermediária. O argentino limpou o lance e arriscou o chute, mas não acertou o gol. Aos 32, Ganso cobrou falta, a bola desviou na barreira e, por pouco, não entrou no cantinho do gol.

Aos 38 minutos, Keno conseguiu bom lançamento para Cano na área. O camisa 14, porém, não alcançou. Aos 44, Arias finalizou cruzado e a bola ficou com o goleiro.



SEGUNDO TEMPO

Aos 7 minutos da segunda etapa, após o goleiro afastar cobrança de escanteio de Ganso, Keno ficou com a sobra e levantou para Cano na área. O argentino cabeceou firme obrigando o goleiro a fazer a defesa em dois tempos. Aos 25, Diogo Barbosa tabelou com Ganso e avançou em contra-ataque. Ao chegar na linha de fundo, o lateral cruzou, mas o goleiro conseguiu se antecipar a Cano.

Aos 29 minutos, Samuel Xavier cruzou e Nino cabeceou por cima do travessão. Aos 40, após disputa de bola na área, John Kennedy conseguiu o desvio para Samuel Xavier, que mandou uma bomba no ângulo e abriu o placar. Aos 51, a classificação foi selada com John Kennedy. O atacante recebeu lançamento de Daniel, invadiu a área, limpou o defensor e bateu na saída do goleiro, colocando de vez o Fluminense nas quartas de final da Conmebol Libertadores.