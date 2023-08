Modelo morre após cair do terceiro andar de boate na Lapa

Suede foi socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro do Rio, no entanto, não resistiu aos ferimentos e faleceu - Foto: Reprodução

Suede foi socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro do Rio, no entanto, não resistiu aos ferimentos e faleceu - Foto: Reprodução

O modelo Suede de Oliveira, de 44 anos, morreu, nesta terça-feira (8), no Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro do Rio, após cair do 3º andar de uma boate, na Lapa, na madrugada de segunda-feira (7).

De acordo com uma amiga próxima, que não quis se identificar, Suede sofreu o acidente por volta das 4h. Ela informou que o modelo perdeu o equilíbrio e caiu.

Bombeiros do quartel central foram acionados às 3h43. Quando os militares chegaram ao local, a vítima estava caída no chão e o quadro de saúde era considerado grave. Suede foi socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro do Rio, no entanto, não resistiu aos ferimentos e faleceu.

Através das redes sociais, a Street Lapa, local onde ocorreu o acidente, lamentou a morte e informou que Suede recebeu os primeiros socorros pela equipe da boate. Ainda de acordo com a Street Lapa, o ocorrido não é resultado de problemas estruturais do estabelecimento. "Nossa boate está apta ao funcionamento, com todas as licenças e liberações em dia", diz trecho da nota.



A boate informou também que está, desde o dia do ocorrido, em contato com a família da vítima para prestar todo o apoio necessário.

"Estamos à disposição das autoridades para qualquer esclarecimento, e, além disso, temos os registros das câmeras de segurança, que serão disponibilizados", finaliza a nota.

Segundo a Polícia Militar, agentes do 5ºBPM (Praça da Harmonia) não foram acionados. Em nota, a Polícia Civil informou que o caso foi registrado na 4ª DP (Presidente Vargas) e transferida à 5ª DP (Mem de Sá). "Diligências estão em andamento para apurar as circunstâncias da morte", comunicou.