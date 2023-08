Assalto assusta moradores do Pé Pequeno, em Niterói

Uma mulher e a filha adolescente foram vítimas de um assalto durante a madrugada da última segunda-feira (07/08), no Pé Pequeno, bairro em Niterói. O crime foi registrado por câmeras de seguranças e assustou moradores da região.

Imagens capturadas por uma câmera registram o momento em que os dois suspeitos chegaram na rua, em uma motocicleta, e abordaram um carro de aplicativo que deixava as duas vítimas.





Um dos acusados é visto deixando a moto armado com uma pistola. Ele proíbe que a mulher entre na casa e aborda o motorista de aplicativo que as deixava no local. Eles não chegaram a roubar o automóvel, mas levaram pertences pessoais das vítimas antes de deixar a via.

Relembre os casos no bairro:

Tanto a mulher, que preferiu não ser identificada, como o motorista, registraram a ocorrência, na 78ª DP (Fonseca). Relatos de moradores contam que o clima foi de comoção e medo no bairro desde o ocorrido. Desde meados do ano passado, segundo eles, o índice de assaltos e tentativas no Pé Pequeno tem crescido e aumentado a insegurança de quem vive por lá. A Polícia Civil investiga o caso.