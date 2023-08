Três suspeitos são presos e drogas são apreendidas no Jóquei

Três homens acusados de envolvimento com o tráfico de drogas na comunidade do Mangue Seco, no Jóquei, em São Gonçalo, foram presos nesta terça-feira (08/08). Drogas e uma arma também foram encontrados e apreendidos durante a ação.

Uma equipe do 7º BPM (São Gonçalo) esteve na região para cumprir uma ordem de policiamento. O objetivo, segundo os policiais militares, era reprimir a ação de grupos acusados de praticar roubo de veículos e de cargas com frequência na comunidade.

Enquanto monitoravam a localidade, os agentes viram três homens em atitudes que consideraram suspeitas. O trio estava usando mochilas. Os PMs decidiram abordá-los e, enquanto revistavam seus pertences, encontraram uma carga de drogas.

A carga, cuja quantidade exata não foi divulgada, foi apreendida, assim como uma pistola 9mm que estava com eles. Um simulacro de pistola e três aparelhos de comunicação por rádio também foram capturados.