Polícia encontra estabelecimento com caça-níqueis em Niterói

Três pessoas que estavam no local foram levadas para prestar depoimento na 76ª DP - Foto: Divulgação

Oito máquinas de caça-níquel foram apreendidas por policiais militares nesta terça-feira (08/08) no Centro de Niterói. Os aparelhos estavam em um estabelecimento que funcionaria como espaço ilegal para jogos de azar, segundo a corporação.

O local foi encontrado pelos agentes do 12° BPM (Niterói) depois que a PM recebeu denúncias sobre o funcionamento de máquinas ilegais na região. Com a informação de que o estabelecimento ficava na Avenida Visconde de Rio Branco, a equipe se direcionou ao local.

Três pessoas que estavam no lugar foram levadas, pelos agentes, até a a 76ª DP (Niterói), para prestar depoimento sobre o caso. As máquinas foram apreendidas. A Delegacia do Centro registrou a ocorrência e está investigando o caso.