Pela segunda vez, criminosos cortam internet de moradores do Cafubá

Moradores do bairro do Cafubá, localizado na Região Oceânica de Niterói, estão desesperados, novamente, com o corte dos fios de internet e tv a cabo, feito por criminosos da região. Os suspeitos vem fazendo isso para coagir a população e fazer com que esta contrate os serviços do "Gatonet".

"O tráfico cortou todos os fios das operadoras oficiais de internet. O Cafubá está sendo obrigado a consumir produto do tráfico. Precisamos de ajuda", declarou um morador que optou pelo anonimato por questões de segurança.

O morador ainda afirmou que os mototaxistas ficam vigiando os residentes para que estes apenas contratem os serviços de "Gatonet" e para que os carros de empresas de operadoras de internet não entrem na região.

"Um agravante do caso é que mototaxistas foram contratados por esses criminosos e agora ficam nos vigiando para não contratarmos outras empresas além das deles. Pedimos ajuda da Polícia Militar e Civil, pois estamos desesperados com a situação!", disse ele.

Ainda de acordo com relatos de moradores, há dois anos o mesmo fato ocorreu no local, o que agora se repete.



"A Oi não admite o impedimento, mas não vem arrumar o problema. Prorrogaram os prazos, através de um atendimento eletrônico, mas nem conseguimos falar com um atendente. No momento apenas uma empresa tem "permissão" para atuar aqui", afirmou um morador.

Procurada, a Polícia Militar se posicionou sobre o tema.

"A Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar informa que o 12°BPM (Niterói) distribui os esforços do policiamento ostensivo com foco nos dados apontados pela mancha criminal, visando coibir e prevenir práticas delituosas. Além disso, a região também conta com o reforço de equipes através do Regime Adicional de Serviço (RAS).

Os policiais realizam abordagens sistematicamente e cumprem roteiros ostensivos e de baseamento definidos estrategicamente.



A Polícia Militar ressalta ainda a importância da colaboração da população realizando denúncias - o telefone do Disque-Denúncia é (21) 2253-1177 - e acionando nossas equipes pela Central 190 ou via Aplicativo 190. Os registros nas delegacias da Polícia Civil também são essenciais para que os procedimentos investigativos sejam iniciados.

Para aqueles que puderem, denunciem os casos do tipo através do Disque Denúncia pelos números 2253-1177 ou 0300-253-1177, ou ainda pelas redes sociais do órgão.

Procurada, a Polícia Civil disse que não possui registros sobre o caso.