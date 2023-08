Ex-vereador Zico Bacana, testemunha do Caso Marielle, é executado no Rio

O ex-vereador do Rio, Zico Bacana e seu irmão, irmão foram executados a tiros, nesta segunda-feira (7) em um ataque aos dois em Guadalupe, na Zona Norte do Rio. Um carro passou, com ocupantes atirando, na esquina das Ruas Eneas Martins com Francisco Portela.

O ex-vereador foi baleado na cabeça. Ele chegou a ser socorrido ao Hospital Municipal Albert Schweitzer, mas não resistiu. O irmão dele, Jorge Tavares, foi levado para o Hospital Carlos Chagas, mas também não resistiu.

Segundo a polícia apurou inicialmente, os dois estavam com um segurança. A polícia confirmou uma terceira vítima baleada nas costas e no pé, mas a identidade não foi divulgada.

Zico Bacana já tinha sofrido uma tentativa de assassinato em novembro de 2020. Zico Bacana era o nome político de Jair Barbosa Tavares. Ele tinha 53 anos e foi vereador entre 2017 e 2020, pelo PHS. No último pleito, concorrendo pelo Podemos, ficou como suplente.

Em seu perfil nas redes sociais, ele se apresentava como paraquedista e policial militar. Zico Bacana foi investigado pela CPI das milícias, citado como chefe de uma milícia, mas nada foi comprovado contra ele.

Em 2018, chegou a ser ouvido como testemunha nas investigações do caso Marielle, que participou da CPI da Milícias. As execuções de Zico e de seu irmão deverão ser investigadas por policiais da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).