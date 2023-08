Paulinho da Viola recebe alta após cirurgia e deixa hospital

O cantor se recuperou bem de uma enterectomia, que é a retirada cirúrgica de um pedaço do intestino, após um sangramento - Foto: Divulgação/ Leo Aversa

O cantor se recuperou bem de uma enterectomia, que é a retirada cirúrgica de um pedaço do intestino, após um sangramento - Foto: Divulgação/ Leo Aversa

O cantor, compositor e multi-instrumentista Paulinho da Viola recebeu alta da Clínica São Vicente, na Gávea, onde estava internado, e foi liberado para ir para casa nesta segunda-feira (7).

O boletim médico, assinado pelo cirurgião Octávio Vaz, foi publicado no perfil do músico em sua rede social.

"O paciente Paulo César de Faria (Paulinho da Viola) recuperou-se muito bem do procedimento cirúrgico executado. Está tendo alta hoje [segunda] para sua residência", diz o texto.

O artista de 80 anos foi internado na madrugada do dia 31 de julho para realizar uma bateria de exames e fazer uma cirurgia. O artista passou mal e precisou cancelar sua apresentação em um show na cidade de Três Rios, no Sul do estado.

De acordo com a assessoria do cantor, Paulinho da Viola teve queda de pressão e foi constatado um pequeno sangramento digestivo. Segundo o hospital, exames revelaram o problema como etiologia um GIST de intestino delgado.