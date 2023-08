Procurado por tráfico de drogas é preso em Cabo Frio

Um homem de 27 anos, procurado por tráfico de drogas, foi preso durante a tarde do último domingo (06/08), em Braga, bairro de Cabo Frio, na Região dos Lagos. O mandado de prisão contra o suspeito constava como aberto desde março de 2011, segundo informações da Polícia Militar.

Homens da equipe do 25º BPM (Cabo Frio) informaram que estavam fazendo um patrulhamento de rotina no bairro quando viram um homem saindo de um antigo hotel na região. Os agentes disseram ter reparado um comportamento anormal do suspeito, que pareceu tentar se livrar de um pertence assim que percebeu a presença de policiais no local.

Leia também:

➢ "Gerente do tráfico" é preso com carga de drogas avaliada em R$ 180 mil

➢ Tartaruga é encontrada morta em praia de Saquarema

Os militares decidiram abordar o homem, mas não encontraram nada no local ou na revista pessoal do acusado. Mesmo assim, resolveram fazer uma pesquisa no sistema policial pelo CPF do homem. Ao digitarem os números do documento, puderam constatar que o suspeito constava como foragido da Justiça.



Contra ele, havia uma sentença por tráfico de drogas com pena de uma multa e 7 anos e 11 meses de reclusão. O suspeito foi conduzido até a 126ª DP (Cabo Frio) e deve ser levado para uma unidade do sistema prisional, para cumprir o restante da pena.