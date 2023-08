Ação no Brejal termina com dois presos e drogas apreendidas

Equipes da PM estiveram no local durante a manhã dessa segunda-feira (07/08) - Foto: Divulgação

Dois suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas foram presos na manhã dessa segunda-feira (07/08) na Comunidade do Brejal, em São Gonçalo. Além das prisões, a ação da Polícia Militar também terminou com uma arma e drogas apreendidas na região.

Os agentes do 7º BPM (São Gonçalo) informaram que foram ao local nesta manhã para uma operação, que tinha o objetivo de remover barricadas nas vias da comunidade e prender integrantes de grupos criminosos que atuam no tráfico na comunidade.

Lá, encontraram os dois suspeitos, presos em flagrante. Com eles, uma pistola, uma carga não quantificada de drogas e um aparelho de comunicação por rádio foram encontrados. Todo o material foi apreendido. A ocorrência segue em andamento e até o momento não há informações a respeito de para qual Delegacia Policial o caso foi levado.