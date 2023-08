Homens são presos por desacato em operação da Secretaria de Transportes de SG

Ambos foram autuados nos artigos 331 do Código Penal (Desacato) e artigo 329 do Código Penal (Desobediência) - Foto: Divulgação/Prefeitura de SG

Ambos foram autuados nos artigos 331 do Código Penal (Desacato) e artigo 329 do Código Penal (Desobediência) - Foto: Divulgação/Prefeitura de SG

Dois homens foram presos por desacato, na noite da última sexta-feira (5), durante operação para combate a irregularidades no trânsito, no bairro Porto da Pedra.

A ação de fiscalização foi montada em dois pontos simultâneos, na Avenida Governador Macedo Soares, no Boa Vista, e na Rua Abílio José de Matos, no Porto da Pedra, onde um homem de moto tentou retornar pela contramão ao avistar a blitz realizada pela Secretaria Municipal de Transportes, com apoio da Guarda Municipal e de policiais do 7º Batalhão.

Agentes da guarnição AIM (Agência de Inteligência Municipal) da Guarda Municipal interceptaram o suspeito em fuga. Na abordagem, verificaram que ele não tinha Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e estava com a moto em mau estado de conservação, com pneus carecas. Ele não concordou com a remoção do veículo, insultou e xingou agentes da guarda. A poucos metros, outro homem filmava a ação. Exaltado e aos gritos, o homem, com celular em mãos, também xingou os servidores, tentou agredir e cuspiu em um deles. Foi dada voz de prisão aos dois homens, que foram conduzidos à 73ª DP (Neves).

Ambos foram autuados nos artigos 331 do Código Penal (Desacato) e artigo 329 do Código Penal (Desobediência). O homem que tentou fugir da operação já tinha três anotações criminais por tráfico de drogas.