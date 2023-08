Polícia destrói laboratório, estufa e plantação de maconha em Cachoeiras de Macacu

As investigações continuam para identificar o proprietário do imóvel e os outros integrantes da quadrilha - Foto: Divulgação

As investigações continuam para identificar o proprietário do imóvel e os outros integrantes da quadrilha - Foto: Divulgação

Policiais civis da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF) localizaram, na sexta-feira (04/08), um sítio onde havia uma plantação de cerca de mil pés de maconha, na área rural de Cachoeiras de Macacu. Após trabalho de inteligência e monitoramento, o local foi destruído.





Divulgação

Autor: Divulgação | Descrição:

Leia também:



➣ Ator Sidney Sampaio destrói quarto de hotel e se joga da janela do quinto andar

➣ Confirmada no 'A Fazenda' pode perder vaga após dar tapa em influencer

As equipes se mantiveram no local durante 24 horas, observando a movimentação e fazendo o reconhecimento aéreo. Assim, confirmaram a existência de estufas, inclusive uma que estava montada dentro de uma pequena igreja abandonada que existia no interior do imóvel. Após constatar que não havia qualquer pessoa no local, as equipes efetivamente agiram para desmantelar a pequena instalação voltada à potencialização dos efeitos e da qualidade do produto final, a cannabis sativa do tipo "skunk".





Divulgação

Autor: Divulgação | Descrição:

Os traficantes montaram uma estufa industrial com doze aparelhos de ar condicionado e área apartada para secagem, com o objetivo de evitar a contaminação do produto e agregar valor à venda. Os valores chegam a R$ 50 mil por quilo de entorpecente comercializado.

As investigações continuam para identificar o proprietário do imóvel e os outros integrantes da quadrilha, que tem sua base no Morro do São Carlos, no Estácio, na Zona Central da capital fluminense.