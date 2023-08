Jovem é morto pela PM ao sair de baile funk no Rio

Um homem de 26 anos foi morto a tiros quando voltava de um baile funk no Morro Santo Amaro, na Zona Sul do Rio, na madrugada do último domingo (26). Guilherme Lucas Martins Matias estava em um carro com mais três amigos, quando foram baleados por policiais militares. Na tarde de domingo, moradores do Morro da Coroa protestaram, revoltados com a abordagem da PM, e interromperam o tráfego no Túnel Santa Bárbara, em Laranjeiras.

De acordo com o depoimento de um PM que estava envolvido na abordagem, o carro em que Guilherme Lucas estava, um Renault Clio azul, desceu a Rua Santo Amaro e entrou na Rua do Fialho em alta - velocidade e na contra-mão, e ao receber ordem para parar, o motorista do veículo não obedeceu.

Os policiais disseram ainda que, ao perceber o carro na contramão, um deles foi para o meio da pista sinalizar para que o motorista encostasse, mas não foi o que aconteceu. Ao invés disso, o responsável por dirigir o carro, identificado como Guilherme Coutinho Martins da Silva, acelerou na direção do agente, que conseguiu sair e não foi atropelado.



Segundo o PM que realizou os disparos, o passageiro que estava no banco do carona portava uma arma prateada, e apontava em sua direção no momento do ocorrido, e por essa razão, o agente disparou sete tiros em direção ao veículo.

No carro, além de Guilherme Lucas Martins Matias, que faleceu já no Hospital Souza Aguiar, estavam Paulo Rhodney do Nascimento de Jesus, Matheus Coutinho Martins da Silva e Guilherme Coutinho Martins da Silva. Três deles foram levados ao hospital, onde Matheus da Silva encontra-se estável e Paulo Rhodney já foi liberado.

Guilherme Coutinho e Paulo Rhodney já prestaram depoimento para a Polícia Civil e foram liberados. De acordo com a família de Guilherme Lucas, que busca entender o que aconteceu na madrugada do dia 6 de agosto, o jovem trabalhava como frentista.

Na tarde de domingo, um protesto contra a ação da PM interrompeu o tráfego no Túnel Santa Bárbara, em Laranjeiras, em direção ao Centro. Não houveram feridos ou presos durante a manifestação, realizada por moradores do Morro da Coroa, em Santa Teresa.

A ocorrência foi registrada na 9ª DP (Catete), e o caso está sendo investigado pela 5ª DP (Men de Sá). A arma utilizada na abordagem e as câmeras corporais dos policiais já foram apreendidas para perícia. A 1ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar (1ª DPJM) também está acompanhando a investigação.