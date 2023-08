Ator Sidney Sampaio destrói quarto de hotel e se joga da janela do quinto andar

O ator Sidney Sampaio se envolveu em uma confusão na manhã desta sexta-feira (4), em um hotel em Copacabana, no Rio de Janeiro. Alterado, o artista quebrou objetos e janelas do hotel e se jogou da janela do quinto andar.

Segundo informações do Balanço Geral, da Record, Sidney chegou ao hotel por volta das 4h da manhã e já apresentava comportamento alterado. Por volta das 7h, funcionários e hóspedes começaram a ouvir uma confusão em seu quarto.

Após a quebradeira, o ator teria se jogado do quinto para o primeiro andar e invadido um quarto. Depois, já com o Corpo de Bombeiros atuando, caiu no chão e foi socorrido, sendo levado ao Hospital Miguel Couto, na Zona Sul do Rio, onde está internado.



"A direção do Hospital Municipal Miguel Couto informa que o paciente encontra-se em estado estável. Ele sofreu duas fraturas, mas sem indicação cirúrgica e segue em observação", disse o hospital ao portal Splash, em nota.

A assessoria do ator confirmou que houve a queda, porém não detalhou o que aconteceu com Sidney, informando ainda que ele passa por um quadro de depressão profunda.

Sidney atuou em novelas da Globo como "Malhação", "Salve Jorge" e "Amor à Vida". Ele também participou de novelas da RecordTV, como "Os Dez Mandamentos", "Apocalipse" e "Topíssima".

Seu último trabalho na televisão foi em 2021, em um episódio do humorístico "Tô de Graça", da Multishow. Naquele ano, ele também atuou no filme "A Força de um Sorriso" ao lado de Antônia Morais, filha de Glória Pires.