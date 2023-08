Confirmada no 'A Fazenda' pode perder vaga após dar tapa em influencer

Recém confirmada na próxima edição do reality show A Fazenda, a influenciadora Juju Ferrari já pode estar perto de perder a vaga no programa. De acordo com informações do jornalista Thiago Sodré, do "O Dia", a emissora RecordTV estaria analisando a situação da influencer depois que ela foi filmada saindo 'no tapa' com outra influenciadora, a Stefanny Carvalho.

As duas estavam participando da festa Funk Love House, em São Paulo, quando se desentenderam e começaram a discutir. O estopim da briga aconteceu quando Sthefanny jogou um copo de bebida no rosto de Juju, que respondeu com um tapa na cara da influenciadora. As duas chegaram a se envolver em briga corporal e precisaram ser separadas por outros convidados do evento.

Leia também:

➢ Ator Sidney Sampaio destrói quarto de hotel e se joga da janela do quinto andar

➢ Semana de quatro dias de trabalho é testada no Brasil; entenda!

A causa da discussão não foi anunciada. Mas, segundo o jornalista d'O Dia, poderia deixar a influencer de fora da reality rural apresentado pela Record. O motivo seria o interesse do canal de TV em evitar controvérsias e polêmicas na 15ª edição da atração.

Na edição passada, o programa foi palco de brigas entre participantes como Shay e Tiago Ramos, além de polêmicas envolvendo a 'rival' de Juju, a Dra. Deolane Bezerra. Os problemas fizeram o programa perder patrocínios na última edição e teria deixado os produtores do programa receosos de novas polêmicas.

Até o momento desta publicação, no entanto, a emissora ainda não havia confirmado qualquer mudança em relação a participação de Juju Ferrari no programa.