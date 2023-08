Carro furtado há uma semana é recuperado pela PRF na BR-101

Um carro furtado há uma semana foi recuperado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) em uma abordagem na BR-101. O veículo circulava com placa clonada. O caso aconteceu em Rio Bonito, na Região Metropolitana do Rio, na noite de sexta-feira (4).

Leia mais:

➣ Ator Sidney Sampaio destrói quarto de hotel e se joga da janela do quinto andar

➣ Confirmada no 'A Fazenda' pode perder vaga após dar tapa em influencer

Por volta das 21h30, policiais rodoviários federais da 2ª Delegacia (Niterói) faziam uma blitz na altura do quilômetro 269. Após abordarem o carro para uma fiscalização de trânsito, a equipe da PRF verificou diversos indícios de adulteração no automóvel. Logo em seguida, constataram que o veículo estava com a placa clonada e possuía registro de furto. O crime ocorreu no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio, em 28 de julho deste ano.

A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil.