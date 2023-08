Dois procurados da Polícia são presos em Santa Luzia

Dois homens foragidos da Justiça foram presos na tarde da última quinta-feira (03/08), em Santa Luzia, São Gonçalo. Eles foram localizados pelos policiais, com base em informações de denúncias anônimas, com drogas e tubos de ferros usados para a construção de barricadas na região.

Rodrigo de Jesus Alves, de 27 anos, e David Siqueira Campagnuccy, de 26, conhecido pelo apelido de Russo, estavam recolocando obstáculos na Rua Resende da Costa, segundo relatos, quando foram presos. Os agentes do 7º BPM (São Gonçalo) haviam removido as barricadas no dia anterior.

Equipes do Batalhão receberam as denúncias de que eles estavam novamente colocando as barricadas e os encontraram no local. Ambos foram levados para a 74ª DP (Alcântara). Lá, foi constatado que ambos estavam foragidos. Rodrigo é alvo de uma pena de 8 anos e meio de reclusão por tráfico de drogas, enquanto "Russo" era procurado por roubo majorado e associação criminosa.



Do Alcântara, eles foram levados para uma unidade do sistema prisional, onde ficarão à disposição da Justiça. Com eles, foram apreendidas 184 pedras de crack, 77 trouxinhas de maconha e 43 pinos de cocaína, além de um aparelho de rádio transmissão, uma enxada e dois tubos de ferro para reconstrução das barricadas.