Dois suspeitos são detidos com drogas em Inoã, Maricá

Dois suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas em Maricá foram presos durante a manhã desta sexta-feira (04/08), na entrada da comunidade do Risca Faca, em Inoã. Junto com a dupla, uma carga de drogas e uma arma foram apreendidas.

Segundo a Polícia Militar, uma equipe da 6ª Cia. de Maricá estava patrulhando a Estrada de Itaipuaçu, com o apoio de agentes do Grupamento de Ações Táticas (GAT), quando viram um grupo comercializando entorpecentes próximo ao acesso da comunidade.

Os acusados teriam fugido ao verem a aproximação dos oficiais. Três deles, porém, foram capturados. Um foi liberado no local, enquanto os outros dois, suspeitos de participarem do tráfico local, foram levados para a 82ª DP (Maricá). De lá, ambos foram levados para Central de Flagrantes da região, a 76ª DP (Centro de Niterói).



Uma quantidade não especificada de drogas foi encontrada com eles, assim como uma pistola e um aparelho de rádio transmissão. Todo o material foi apreendido.