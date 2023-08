Três acusados de envolvimento com tráfico são presos no Cavalão, Niterói

Três homens acusados de envolvimento com o tráfico de drogas na Comunidade do Cavalão, favela em Niterói, foram presos após uma ação da Polícia Militar na região durante a manhã desta quinta-feira (03/08). Com eles, drogas foram apreendidas.

As prisões aconteceram durante policiamento de rotina dos agentes do 12º BPM (Niterói), segundo informações da PM. Eles teriam avistado dois homens em atividade suspeita. Após abordagem, eles encontraram uma granada e drogas com a dupla, que foi presa em flagrante.

Em seguida, ainda na comunidade, a equipe policial encontrou um terceiro suspeito. Após constatarem que, contra este, haviam três mandados de prisão em aberto, os policiais realizaram a prisão. O homem é acusado de homicídio, tráfico e associação para o tráfico de drogas. A ocorrência segue em andamento e, até o momento da publicação dessa matéria, a PM ainda não havia informado para qual delegacia a ocorrência foi encaminhada.