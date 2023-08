PM prende três suspeitos com drogas na Hortinha, São Gonçalo

Agentes do 7º BPM prenderam três homens em posse de drogas, na manhã desta sexta-feira (4), na comunidade da Hortinha, no Morro do Castro, São Gonçalo.

As prisões ocorreram enquanto equipes da Polícia Militar realizavam uma operação para identificar pontos de barricadas na região e se depararam com suspeitos praticando o tráfico de entorpecentes.

Com a ação, foi possível prender três acusados, farto material entorpecente e três rádios comunicadores. O caso foi registrado na 73ª DP (Neves).