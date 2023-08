Polícia estoura fábrica de linha chilena em Niterói

Grande quantidade de material utilizado para fabricação de cerol e linha chilena foi apreendido por policiais militares da 6ª UPAm, nesta quarta-feira (02), em Niterói. Os agentes chegaram ao local após recebimento de informações encaminhadas pelo Linha Verde (2253 1177) – programa do Disque Denúncia voltado para meio ambiente, que mencionavam a existência de um local que servia para fabricação e armazenamento de linha chilena.

Segundo os agentes da Unidade de Policiamento Ambiental do Parque Estadual da Serra da Tiririca, subordinados ao Comando de Polícia Ambiental, assim que chegaram ao local informado pelo Linha Verde, na Travessa Nossa Senhora da Conceição, bairro Paineiras, constataram a veracidade da denúncia, identificado o comércio de cerol, com vidros e colas, e linhas com etiquetas constando o valor dos produtos. Durante a fiscalização, os policiais apreenderam 23 carretéis pequenos de linha chilena, 15 carretéis grandes, três carretilhas, 26 tubos de cola de madeira, oito tubos grandes de vidro moído, 22 tubos pequenos de vidro moído, três tubos grandes e quatro tubos pequenos de pó de ferro, violando assim o artigo 56 da lei 9605/98. Diante dos fatos, os agentes da 6ª UPAm procederam à 79ª DP, onde a ocorrência foi registrada.

Para denunciar crimes ambientais em todo Estado ao Linha Verde, a população pode ligar para o telefone (21) 2253-1177 e para o 0300 253 1177 (interior), ambos com WhatsApp anonimizado - técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa, ou então pelo App "Disque Denúncia RJ". É possível denunciar ainda pelo site do Disque Denúncia (www.disquedenuncia.org.br) ou ainda pela FanPage do Linha Verde no facebook (www.facebook.com/linhaverdedd).

LINHA VERDE, o Disque Denúncia do Meio Ambiente