Dois presos na comunidade da Linha, em Rio do Ouro, São Gonçalo

Policiais do 7º BPM (São Gonçalo) prenderam dois suspeitos de tráfico de drogas, nesta quinta-feira (03), na Comunidade da Linha, no bairro Rio do Ouro, em São Gonçalo. A ocorrência se deu após patrulhamento dos agentes pela RJ-106.

Por estar situada às margens da RJ-106, por onde circulam milhares de veículos diariamente, a comunidade da Linha é considerada estratégica para os criminosos. Por esta razão, os agentes estão intensificando o patrulhamento no entorno da rodovia.

Leia também:

➢ Aprovada em intercâmbio, estudante de SG faz vaquinha para estudar em Portugal

➢ Morre babá que caiu na fogueira de São João em São Gonçalo

Com os presos, foram apreendidos um rádio transmissor e material entorpecente.



O caso foi registrado pela 73ª DP (Neves).