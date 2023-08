Amigos se juntam e fazem ‘vaquinha’ para família do fisiculturista morto em incêndio

Amigos e familiares do fisiculturista, Hugo Sérgio, que morreu após salvar sua família de um incêndio no Anil, na Zona Oeste do Rio, no último sábado (29), se reuniram para ajudar Larissa Silveira, esposa de Hugo, e a filha do casal, a se reerguerem. A ‘vaquinha’ já acumula mais de R$19 mil em doações.

Segundo amigos, que tiveram a iniciativa de criar a campanha, a família perdeu tudo durante o incêndio, e por isso, a ‘vaquinha’ tem o objetivo de tentar amenizar um pouco das perdas materiais que o acidente causou à família, uma vez que emocionalmente não é possível reparar a perda de Larissa e sua filha.

A criança de 6 anos, fruto da relação de Hugo e sua esposa, continua internada em estado grave no Hospital Municipal Souza Aguiar. Nesta quarta-feira (2), a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) reafirmou, em nota, que o estado de saúde da menina é grave, e que ela teve cerca de 30% do corpo queimado durante o incêndio.

Segundo a Polícia Civil, o incêndio pode ter começado devido a um curto-circuito em uma TV do apartamento, mas o caso segue sendo investigado pela 32ª DP, da Taquara.

O acidente aconteceu no último sábado (29), quando o apartamento começou a pegar fogo e, ao perceber que o imóvel estava em chamas, Hugo correu para retirar sua esposa e sua filha do local, e depois voltou para buscar o cachorro da família. O animal foi salvo, mas o fisiculturista não resistiu aos ferimentos.