Arraiá do Manu Manuela começa nesta sexta-feira (04)

Depois de seis fins de semana do Arraiá de Maricá, mais um evento vai manter o clima dos festejos juninos na cidade este ano. O Arraiá do Manu Manuela promete agitar a comunidade a partir desta sexta-feira (04) até domingo (06/08), sempre das 19h às 23h. A festa acontece na quadra poliesportiva do loteamento e terá 19 barraquinhas com os mais variados pratos típicos e artesanato à disposição do público.

O evento é realizado pela Associação de Moradores do Manu Manuela e conta com apoio da Prefeitura de Maricá, por meio das secretarias de Turismo e de Economia Solidária e também do Banco Mumbuca. Entre as atrações estão uma apresentação da quadrilha Asa Branca, vinda de Saquarema, e shows de Baby do Cavaco, Moniquinha Ângelo e Maiara Coboski.





Serviço:





Arraiá do Manu Manuela

Dias 04, 05 e 06 de agosto

Local: Quadra poliesportiva do Manu Manuela

Horário: das 19h às 23h