Suspeito de tráfico é preso no Porto do Rosa, SG

Acusado de tráfico de drogas, um homem foi preso com drogas, arma e rádio de comunicação, na manhã desta quarta-feira, no Porto do Rosa, em São Gonçalo.

Policiais militares do 7º BPM (São Gonçalo) estavam em patrulhamento, quando receberam informações sobre criminosos que estariam criando novas barricadas na Rua Fontes Melo.

Já no local, os policiais realizaram cerco e flagraram um homem com uma pistola, drogas e rádio de comunicação.



O preso e o material apreendido foram encaminhados à central de flagrantes da 73ª DP (Neves).