PM usa caveirão e impede 'arraiá' com baile funk em São Gonçalo

O que era para ser uma festa de confraternização entre moradores, na verdade, pode ter sido uma “cortina de fumaça” para mais um evento irregular em São Gonçalo. Na madrugada do último sábado (29), policiais do 7ºBPM (São Gonçalo) interromperam um "arraiá" irregular que acontecia em Três Campos, no bairro da Trindade. Embora a polícia não tenha confirmado a presença de criminosos no local, garantiu que se tratava de um evento irregular, que acontecia sem a autorização necessária.

De acordo com testemunhas, o evento, que já estava todo montado, foi interrompido, após a PM, com a presença de um caveirão, impedir o prosseguimento da programação. A polícia teria ido ao local após denúncias de moradores sobre uma possível associação da festa com o tráfico local, e que, na verdade, se tratava de um baile funk.

No flyer de divulgação do evento, compartilhado nas redes sociais, constavam como atrações dois grupos de pagode, além de diversos DJs, com apresentação do organizador e líder comunitário Tchetcheco. Além do apoio da Secretaria de Esporte e Lazer, no flyer estava ainda um espaço escrito "colocar símbolo da prefeitura". O evento estava previsto para ocorrer nos dias 28, 29 e 30 de julho, na Whiskeria Zona Sul, localizada à Rua Cidade de Olinda, localidade Três Campos, na Trindade.

Em nota enviada ao jornal O SÃO GONÇALO, a PM afirmou que "o impedimento da realização de eventos de música não autorizados está entre as atribuições da Polícia Militar e dezenas de ações nesse sentido são realizadas todos os finais de semana”.

Questionado, o vereador Bruno Porto, que é Secretário de Esporte e Lazer do município de São Gonçalo, respondeu que houve um pedido de solicitação de evento na Trindade há cerca de dois meses, mas não confirmou se tratar do evento citado. Posteriormente, pediu à reportagem que encaminhasse os questionamentos à Secretaria de Comunicação, "uma vez que Secretaria de Esporte e Lazer não autoriza evento".

Por meio da assessoria, a Prefeitura de São Gonçalo não respondeu sobre o porquê de ter sido citada no flyer, somente informou que "a autorização para tais eventos cabe aos órgãos estaduais, entre os quais a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros, mediante o cumprimento de uma série de exigências. A partir daí, a Prefeitura pode dar o apoio solicitado, após avaliação e liberação pelas autoridades competentes".

Procurado, o organizador do evento, conhecido como Tchetcheco, que se apresenta nas redes sociais como líder comunitário e repórter das favelas, negou se tratar do mesmo evento que foi 'barrado pela PM', já que o arraiá que ele apresentaria "foi adiado por conta da previsão do tempo e nem chegou a iniciar a montagem".