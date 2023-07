Polícia prende acusado de matar o próprio pai em São Gonçalo

A Polícia Civil prendeu, nesta sexta-feira (28), um homem acusado de matar o próprio pai, de 86 anos. Geraldo Tavares Vieira ficou mais de um mês internado em uma unidade de saúde e morreu no dia 11 de julho deste ano.

De acordo com as investigações, o crime aconteceu no dia 27 de maio, no bairro Covanca, em São Gonçalo. Segundo os agentes, o autor estava embriagado quando chegou em casa e viu o portão fechado. Com raiva, agrediu o pai com vários socos no rosto. Um neto da vítima e pedestres passavam pelo local e socorreram Geraldo.

O caso foi registrado na delegacia, os agentes realizaram um trabalho de inteligência e solicitaram à Justiça um mandado de prisão, que foi decretado. O autor foi localizado e preso no mesmo bairro onde aconteceu o crime.