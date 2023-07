Carro de deputado é alvejado por tiros em tentativa de assalto na BR-101

O carro oficial do deputado estadual Dr. Serginho (PL), líder do governo Cláudio Castro na Assembleia Legislativa do Rio, foi alvejado durante uma suposta tentativa de assalto na madrugada desta terça-feira (25), na BR-101.

Em comunicado em seu Instagram, o deputado relatou que o carro era conduzido por um motorista, e ele não estava no veículo no momento da tentativa de assalto.

Leia também:

➢ Homem desaparece ao cair de veleiro em Arraial do Cabo

➢ Paciente denuncia médico por negligência em cirurgia de R$ 6 mil para retirada de cisto em São Gonçalo

Dr Serginho, que voltada de férias com a família, e seguia com destino a Cabo Frio, na Região dos Lagos, revelou que estava logo atrás em outro veículo com seus familiares. O carro atingido, segundo ele, era blindado e o motorista nada sofreu.





Deputado esclareceu como tudo aconteceu Divulgação

Autor: Divulgação

“Como houve a notícia de que houve uma tentativa de assalto ao meu veículo, quando eu voltava de férias, eu venho esclarecer os fatos. O motorista estava sozinho no veículo blindado, graças a Deus todos estão bem, não aconteceu nada com ninguém. Já noticiamos todas as autoridades competentes para que fatos como esse não volte a acontecer na BR-101. Estamos bem, família bem e vida que segue”, disse o deputado em vídeo.